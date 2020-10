Kosmetisk sygeplejerske Tanja Jensen er hoppet i behandlerstolen til ære for Ugeavien Køge. Hun er omgivet af sin kolleger (fra venstre mod højre): Plastikkirurg Javed Akram, speciallæge i dermatologi, Mathias Thiedemann Svendsen, kosmetisk sygeplejerske Jacob Cleve Jessen samt speciallæge i dermatologi Emil Henningsen. Foto: Henrik Førby Jensen

Kosmetisk specialklinik udvider

Cutis Clinic er en landsdækkende kæde af speciallægeklinikker og privathospitaler, som udvider i Køge med ny renoverede lokaler og et større udvalg af kosmetiske, dermatologiske og plastikkirurgiske behandlinger.

Cutis Clinic har eksisteret i Køge siden 2019, men har indtil for nylig delt lokaler med den lokale skønhedsklinik, Klinik Binella. I sommer overtog Cutis Clinic de centralt beliggende lokaler på Torvet 11, 2. sal. Lokalerne har nu gennemgået en stor renovering og samtidig giver plads til flere medarbejdere og dermed et større udvalg af behandlinger.

Cutis betyder "hud" og Cutis Clinic tilbyder da også alt hvad hjertet begærer inden for hudbehandlinger, herunder plastikkirurgi samt dermatologiske laserbehandlinger og kosmetologiske behandlinger på højeste internationale niveau.

Cutis Clinic har indgået samarbejde med plastikkirurg Javed Akram, som har stor erfaring med kosmetisk plastikkirurgi fra Danmark og udlandet. Javed er ekspert i den nyeste teknik inden for fedtsugning med laser, som er meget efterspurgt internationalt.

- Selve operationerne udføres på vores privathospital i Odense og transportudgifter til og fra Odense dækkes. Tendensen internationalt er helt tydelig: Det moderne menneske ønsker ikke at forfalde, og kosmetiske behandlinger er blevet alment accepteret. Folk ønsker at leve et aktivt og udadvendt liv, føle sig godt tilpas i deres krop - og afspejle det gennem deres udseende, udtaler kosmetisk sygeplejerske Jacob Cleve Jessen.