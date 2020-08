Komplet grafisk palette på én adresse på Københavnsvej

- Drøftelserne har stået på i flere år, da Køge KopiCenter med sin placering og mange år på bagen manglede nogle dele i sin vifte af grafiske løsninger. Nyheden betyder nu, at vi eksempelvis også kan tilbyde vores kunder at få helindpakket biler, varevogne, lastbiler, kraner og andet, lige som vi kan tilbyde montering af facadebogstaver, solfilm på vinduer og andre former for skiltning, fortæller Lars Pedersen.