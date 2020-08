Kom til intimkoncert med trubaduren Kim

Kim Schwartz giver koncert på havnen.

Sangeren og sangskriveren Kim Schwartz har udsat sit 25-års jubilæum til 2021 på grund af COVID-19. I stedet er han hoppet ombord på sin båd for at sejle landet rundt, møde mennesker og spille hyggelige intimkoncerter i en række danske havne. Nu er sejlturen ved at nå til vejs ende og slutter med en sidste, hyggelig koncert, når han rammer Køge fredag 4. september.

- Jeg elsker at møde livet og i det hele taget mennesker og deres historier. Og så tror jeg, at der er et stort behov for at sprede glæde og sammenhold gennem musik og god stemning især her midt i en tid præget af corona-virus. Musikken skal jo ud til folket, og det har altid været trubadurens opgave at drage ud, opleve livet og tage oplevelser og historier med sig og dele videre rundt forskellige steder. Og det er lige netop det, der var meningen med den her tourné, fortæller Kim Schwartz.

Kims Schwartz tourné med intimkoncert passer fint med de forhold, der desværre følge med i kølvandet på corna-krisen. For med intimkoncerter er der fokus på ikke at samle for mange mennesker på ét sted, så her er rig mulighed for at holde god afstand til hinanden under hyggelige forhold.

- Koncerten med Kim Schwartz er en af flere særlige "corona" arrangementer, som Connect Køge har støtte op om over sommeren. Vi har bl.a. støttet økonomisk op om Rosé festivalen i Køge midtby, livemusik i Køge, mobile hygiejnestandere i Køge og veteranbil træf og flagallé Borup. Formålet med alle tiltagene har været at skabe aktivitet og styrke fællesskabsfølelsen her i Køge Kommune. Konkret med den kommende koncert kan vi hjælpe lidt til med at skabe liv på Inderhavnen og samtidig sikre os, at alle forholdsregler om afstand og forsamlingsforbud bliver fulgt, fortæller Allan Munch, direktør for Connect Køge.

Trubadur på Tur med Kim Schwartz har under tournén blandt andet lagt vejen forbi havnene i Middelfart, Rødvig, Kalvehave, Karrebæksminde, Skælskør og slutter nu af i Køge Inderhavn. Koncerten er gratis og finder sted fra kl. 17.00 til 17.45 og starter op igen efter en pause kl. 18.15 til 19.00.