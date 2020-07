Kom til høstdage hos traktorveteraner

Arrangementet begynder begge dage klokken 10.00 og forventes afsluttet klokken 16.00. Grundet Corona situationen, vil det i år ikke være muligt at købe madvarer.

Man vil her kunne opleve gamle selvbindere, mejetærskere, tærskeværker, pressere og traktorer i arbejde, hvis vejret tillader det.

Der vil samtidig være mulighed for, at få et indblik i klubbens aktiviteter og der vil være rundvisning i klubbens traktormuseum, der indeholder cirka 100 traktorer fra perioden 1928 til 1975 samt en del stationære motorer, tærskeværker og landbrugsredskaber.