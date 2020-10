Se billedserie I forbindelse med årets udgave af arrangementet ?På sporet af Kirkestræde? får gæsterne blandt andet mulighed for at komme til tops i tårnet på Køge Kirke.

Kom med på sporet af Kirkestræde i ferien

Ugeavisen Køge - 09. oktober 2020 kl. 06:17 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

"En kulturhistorisk dag med aktiviteter for store og små". Sådan beskriver arrangørerne arrangementet 'På sporet af Kirkestræde', som lørdag 17. oktober finder sted for tredje år i træk, og som i år omfatter en koncert, udstillinger, rundvisninger, historiefortællinger og meget andet.

Bag arrangementet står Køge Kirke, KøgeBibliotekerne og Galleri Bødkergaarden, og det er ganske gratis at deltage i alle aktiviteterne.

Sidste år var der cirka 500 gæster til arrangementet, og her var den fælles morgensang i kirken et stort tilløbsstykke. Også i år markerer morgensangen starten på arrangementet klokken 10, og Køge Kirke inviterer også på tårnture og en rundvisning ved Birgitte Bech, som blandt andet vil fortælle om kirkekunst og om svenskernes dårlige rygte under deres besættelse i 1600-tallet.

Et fællestema for årets udgave af 'På sporet af Kirkestræde' er nemlig de svenske troppers besættelse af Køge i 1658-1660 - en historie som Claus Philipsen på Galleri Bødkergaarden også er klar til at folde ud for sine gæster i løbet af dagen. På Galleri Bødkergaarden kan man desuden se en udstillingen ved de lokale kunstnere, Margit Larsen, Lillian With og Lene Blaastrup.

Gode historier

I sognegården er der også gode muligheder for at høre historier fra det spraglede liv i Kirkestræde i gamle dage. Her er flere historiefortællere klar på dagen - blandt andre John Svendsen, der selv er vokset op i Kirkestræde.

Køge Bibliotek er rammen om en lang række aktiviteter på dagen. Her kan man blandt andet genopleve gamle lege i biblioteksgården, og i kælderen under det gamle hus, der i dag rummer børnebiblioteket, kan man opleve universet fra eventyret om Fyrtøjet. Biblioteket tilbyder også historiske rundvisninger i Kirkestræde - gratis billetter kan hentes på dagen på biblioteket.

Som noget nyt i år inviterer Køge Kirke også inden for til en koncert som afslutning på dagens program. Klokken 13 kan man således opleve koncerten 'Verdens labyrint og Hjertets paradis' ved skuespiller Lars Bom og organist Vibeke Astner. Værket er sprunget ud af en række improvisationskoncerter over Komenskys værk af samme titel, og det veksler mellem musik og oplæsning af uddrag fra Komenskys bog.

'På sporet af Kirkestræde' finder sted lørdag 17. oktober klokken 10-14.