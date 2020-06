- Rapporten konkluderer, at vi har noget helt særligt i gang, når det gælder iværksætteri ? ligesom vores eksisterende virksomheder er dygtige til at skabe nye arbejdspladser, konstaterer borgmester Marie Stærke (S).

Send til din ven. X Artiklen: Køges virksomheder kan komme godt gennem corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køges virksomheder kan komme godt gennem corona

Ugeavisen Køge - 03. juni 2020 kl. 14:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Kommunes virksomheder har et flot udgangspunkt for at komme videre efter corona-krisen, konstaterer kommunen i en pressemeddelelse.

Lige før corona-krisen lukkede landet ned, placerede en analyse fra konsulentvirksomheden Irisgroup Køge Kommune i top, når det gælder erhvervspræstationer. Særligt iværksættervirksomheder og deres evner til at klare sig, får gode karakterer i rapporten. Det tegner lyst for virksomhedernes evne til at komme videre efter corona-krisen, mener borgmester Marie Stærke.

Køge Kommune indtager førstepladsen i region Sjælland og en 16. plads på landsplan, når det gælder virksomhedernes evner til at præstere. Det viste en analyse fra konsulentvirksomheden Irisgroup i marts måned, og altså umiddelbart før Danmark blev lukket ned.

Analysen er gennemført ved at kigge på de erhvervsøkonomiske effekter i de enkelte kommuner, og rapporten kan derfor ses som et supplement til de årlige undersøgelser fra Dansk industri af lokalt erhvervsklima. Køge Kommunes Økonomiudvalg blev tirsdag den 2. juni præsenteret for rapportens resultater.

- Vi står i en helt anden situation nu, end vi gjorde før Danmark lukkede ned. Ingen kender endnu den efterregning, der helt sikkert vil komme oven på den krise, vi har været igennem. Når det er sagt, så giver rapporten her et fantastisk indblik i og et kæmpe skulderklap til de mange dygtige, fremadstormende virksomheder, som findes i Køge Kommune. Rapporten konkluderer, at vi har noget helt særligt i gang, når det gælder iværksætteri - ligesom vores eksisterende virksomheder er dygtige til at skabe nye arbejdspladser, og er i konstant udvikling. De evner har vi ikke mistet, og jeg er sikker på, at de kan bruges konstruktivt, når vi nu sammen skal få gang i hjulene igen, siger borgmester Marie Stærke.

Konsulentvirksomheden Irisgroup planlægger fremover at udgive en årlige analyse af kommunernes erhvervspræstationer. Kommunerne bliver i rapporten bedømt ud fra tre kriterier, der samlet set sender Køge Kommune ind på en 16. plads blandt landets 98 kommuner.