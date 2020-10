Køges ældste begravelsesforretning er flyttet

- Enkelte kunder har haft problemer med at finde os, så nu må vi hellere fortælle det højt og tydeligt: Begravelsesforretningen Per Jensen er flyttet til Søndre Allé nummer 5. Her har vi vores egne p-pladser til kunderne og vi har langt bedre og større lokaler. Tidligere havde vi lager i gården - her har vi det indendørs. Forretningen ligger desuden langt bedre i forhold til motorvejen og både kunderne og vi slipper for at skulle være opmærksomme på ikke at risikere at få en parkeringsbøde, mens vi holder møde, forklarer Per Jensen.