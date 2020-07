Se billedserie - Mon ikke man kan finde Churchills gamle bowler, griner Henrik Ibsen. Foto: Henrik Førby Jensen

Køges "Lille Nyhavn" i støbeskeen

Ugeavisen Køge - 31. juli 2020 kl. 10:26 Af Henrik Førby Jensen

Lørdag den 9. august klokken 13 har du mulighed for at give dit bidrag til etableringen af flydebroer i Køges inderhavn. Her afholder restauratør Henrik Ibsen nemlig et loppemarked på sin egen matrikel, hvor man kan komme i besiddelse af mange sjove og interessante genstande, som restauratørens far Paw Henriksen samlede gennem livet. Alt fra bowlerhatte, sjove krus, maritime malerier, tallerkner, glas bestik og meget andet er til salg ved Ibsen Pub & Vinbar.

- Vi mangler plads og trænger til at få tømt skuret, som er fuld af min fars ting fra gulv til loft. Det skulle ikke undre mig, om man kan finde Churchills første bowlerhat, griner Henrik Ibsen og fortsætter mere alvorligt:

- Det var min fars store drøm, at der kunne etableres de her broer, så lystbåde kan lægge til. Derfor holder vi også loppemarkedet på hans fødselsdag. Jenners Dockside kommer også og griller og alle pengene fra vores salg går til flydebroerne, forklarer Henrik Ibsen.

"Køges lille Nyhavn" er arbejdstitlen på etableringen af flydebroer i Køges inderhavn - et projekt, som tovholderen Connect Køge forventer kan realiseres pr. 1. april 2021. Det samlede budget er 1.500.000 kroner, hvoraf Køge Kommune har givet tilsagn om at finansiere de 500.000 kroner. En række sponsorer har meldt sig, men der mangler altså lidt endnu, før finansieringen er helt på plads.

Ideen med "Køges lille Nyhavn" er at anlægge flydebroer og landegange, der giver mulighed for 25-30 gæstepladser for lystbåde til at anlægge Køges inderhavn - populært kaldet "Slipset.

"Sammen med de eksisterende restauranter og beværtninger på havnefronten kan skabes et fantastisk hyggeligt by- og stationsnært rekreativt "Lille Nyhavn"-miljø i inderhavnen, der kan understøtte liv og aktiviteter på havnefronten, Et signaturprojekt og vartegn for Køge, der åbner byen mod vandet og styrker området som center på Sjælland", skriver Connect Køge i materialet til de mulige samarbejdspartnere.

- Vi håber, at mange har lyst til at komme herned og få en hyggelig dag og samtidig bakke op om, at havnen får flydebroer og endnu mere liv, siger Henrik Ibsen.