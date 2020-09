Se billedserie Køgensiske Haidi Wigger Klaris er på vej med en ny trilogi i dark fantasy-genren.

Køgeforfatter udgiver første del af ny trilogi

Ugeavisen Køge - 24. september 2020 kl. 05:53 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den lokale forfatter, Haidi Wigger Klaris, er på ny klar til at sende sine læsere en tur til en verden fuld af mystik, overnaturlige hændelser og ung kærlighed.

I oktober udgiver hun sin femte roman på forlaget Tellerup. Titlen på bogen er 'Blodarv'. Den er første del af en trilogi, der har fået titlen Sort Måne, og som titlerne antyder, arbejder forfatteren i genren Dark Fantasy; en subgenre der introducerer dystre elementer til den klassiske fantasygenre.

Handlingen foregår i den lille by, Mossy Creek. Hovedpersonen er 17-årige Conner, der er vokset op alene med sin mor i en storby. Da hans mor dør, får hans moster værgeretten, og han flytter til Mossy Creek, hvor der gælder en række særlige regler for beboerne. Man må for eksempel ikke bruge mobiltelefon, og der er ikke adgang til internettet - begrænsninger der må få bogens unge målgruppe til at gyse i særlig grad.

Og den vigtigste regel er, at når det er nymåne, skal man blive inden for om natten - ellers kan bystyret ikke garantere for ens sikkerhed...

Udkommer under nymånen

Bogen udkommer 16. oktober, hvor det er nymåne, men der er allerede nu mulighed for at bestille den på Tellerups hjemmeside.

- Det er dark fantasy med en ung målgruppe for øje. Bogen kan læses af unge fra 11-12 år og opefter. Stilen er et letfordøjeligt sprog med korte kapitler. Jeg er spændt på at dele det nye univers med folk og høre, hvad læserne synes om den, siger Haidi Wigger Klaris med et smil.

Fortsættelsen er i øvrigt allerede godt undervejs. Forfatteren ser frem til at kunne sende den anden bog i trilogien til forlaget inden udgangen af året, så den formentlig vil kunne udgives i løbet af 2021.

Haidi Wigger Klaris debuterede med 'Skyggernes bog' tilbage i 2015. Det var første bog i trilogien 'Dæmonherskerens Arving', som siden er blevet oversat til engelsk og blandt andet er tilgængelig på Amazon.

Hendes seneste udgivelse kom i 2018 i form af bogen 'Åndehvisken', en spøgelseshistorie der blandt andet blev fremhævet på tjenesten Mofibos liste over årets Årets young adult i 2019. Forfatterarbejdet er stadig et bijob for Haidi Wigger Klaris, der arbejder i medicinalbranchen, men drømmen er på længere sigt at kunne fokusere 100 procent på arbejdet som forfatter.

Læs mere på hende på www.haidiwiggerklaris.dk.