Køgeforening fejrer 100 års fødselsdag

Ugeavisen Køge - 12. august 2020

Der var lagt op til den helt store fest i foråret, da foreningen Aktive Kvinder i Køge rundede 100 år, men coronakrisen kom i vejen for den planlagte markering.

Det betyder til gengæld, at medlemmerne af den 100 år gamle forening nu kan se frem til sommerfest, når den runde dag i stedet skal fejres tirsdag 25. august med omkring 80 deltagere på Teaterbygningen, hvor der ud over hyggeligt samvær blandt andet er underholdning ved sangerinden Maria Høyer og lodtrækning om præmier fra byens forretninger på programmet.

Hemmeligheden bag foreningens langtidsholdbarhed er selvfølgelig ikke nem at indkredse, men formand Ulla Nielsen og næstformand Irene Dahlstrøm Petersen er enige om, at evnen til at følge med tiden og et stærkt samarbejde i de skiftende bestyrelser gennem årene har været centrale elementer i foreningens succes.

- Vi har fulgt med tiden og har hele tiden prøvet at forme vores aktiviteter efter det, der er oppe i tiden, siger Ulla Nielsen, mens hun bladrer i årsbøgerne for at illustrere de mange forskellige aktiviteter, som foreningen har rummet gennem tiden.

- Desuden har vi har et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen. For eksempel har vi altid en skriftlig plan for alle arrangementer, så der er styr på alle detaljer, fastslår Irene Ahlstrøm Petersen.

Også tilladt for mænd

Foreningen hed i starten Køge Husmoderforening men skiftede navn til Aktive Kvinder omkring årtusindeskiftet. Da foreningen var på sit højeste i 1950'erne, var der omkring 65.000 medlemmer på landsplan. I dag er der omkring 130 medlemmer i dag i Køgeforeningen, hvor der i øvrigt er plads til både mænd og kvinder - trods navnet. I 2009 lukkede landsforeningen, men en række af de lokale foreninger - deriblandt altså den i Køge - trives fortsat.

Ulla Nielsen, der har været medlem siden 1963 og formand de seneste 10 år, forklarer, at foreningen egentlig blev etableret i sin tid som en slags interesseorganisation for husmødrene i forbindelse med, at tjenestepiger landet over begyndte at organisere sig. Men gennem tiden har foreningen været ramme om et hav af forskellige aktiviteter.

- Da der kom frysere i forretningerne, da havde vi for eksempel en slagter på besøg, som viste, hvordan man pakkede kød ind til fryseren, og en anden gang havde vi demonstration af vaskemaskiner, beretter Ulla Nielsen med et grin.

Tidligere har Aktive Kvinder Køge for eksempel også haft aftenskole med undervisning i eksempelvis sprog og syning. I dag omfatter aktiviteterne primært arrangementer for medlemmerne som foredrag og udflugter. Man holder jævnligt modeshows hos tøjforretningen Rokkjær i Køge, og så har velgørenhed også altid været en fast del af foreningens arbejde. Aktuelt støtter man for eksempel julemærkehjemmene.

Foreningen har fast mødested på Teaterbygningen, hvor man er glad for at være i gang igen nu efter måneders ufrivillig coronapause.