Se billedserie Køge Kvitter Smøgerne har været nødt til at gentænke rygestopforløbet på grund af coronakrisen.

Send til din ven. X Artiklen: Køge kvitter smøgerne er rykket ud i det fri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køge kvitter smøgerne er rykket ud i det fri

Ugeavisen Køge - 09. juni 2020 kl. 11:15 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronakrisen kom på tværs af planerne for forårets rygestopforløb Køge Kvitter Smøgerne, men efter lidt forsinkelse er det alligevel lykkedes at få skudt forløbet i gang i en coronaversion.

- Der var små 100 tilmeldt Køge Kvitter Smøgerne, som skulle starte 22. april. Alle deltagerne blev kontaktet med besked om, at det desværre ikke var muligt at gennemføre holdet, og langt størstedelen blev meget skuffede. Vi vil gerne leve op til vores motto om, at vi understøtter alle, der ønsker et rygestop, så vi redesignede Køge Kvitter Smøgerne til otte små hold, som nu mødes på forskellig lokationer og tidspunkter rundt om i Køge, fortæller sundhedskonsulent i Køge Kommune Charlotte Baeré.

Rygestopperne på hold 2 mødes for eksempel udendørs hver tirsdag ved Opdagelsen på Søndre Molevej. De sidder ved bænke og kan dufte alle krydderurterne fra havekasserne og fornemme at havet er tæt på. De er seks deltagere på holdet og sidder med coronasikker afstand med håndsprit inden for rækkevidde.

Rygestopkonsulent Tine Vestergård guider sikkert og sjovt deltagerne mod hver deres røgfrie fremtid. Det er alvor, der er teamspirit og holdånd, der bliver grinet og "distancekrammet".

Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling er medarrangør af forløbet, og lokalformand Guri Bøtting glæder sig over den udvikling, det populære rygestopkoncept har taget i coronatiden.

- Det er dejligt at se disse superseje mennesker, der nu i fire uger har mødt op i regn og blæst for at blive understøttet i deres rygestop. Der har været dage, hvor deltagerne har stået under halvtaget med vattæpper omkring sig, mens vinden piskede ind og regnen stod ned i stænger,fortæller hun.

- Der er masser af kreativitet. Det plejer jo at være Anne, Anne B, Susanne og jeg, der servicerer rygestopperne med nybagte boller pålæg, kager og udskåret frugt, men bare rolig: Vi vender tilbage, når coronaen tillader det. Vi savner vores frivillige arbejde på disse rygestophold, siger Guri Bøtting.

"Køge kvitter smøgerne er et rygestopkoncept udviklet i et samarbejde mellem Køge Kommune og Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling. Der er i gennemsnit 80 tilmeldte på et hold, som bliver afviklet to gange om året. På de sidste hold var 93 procent af deltagerne røgfrie ved kursets afslutning.

Charlotte Baeré fremhæver, at der er fortsat mange rygere derude, der ønsker at kvitte smøgerne.

- Langt de fleste borgere i Køge Kommune, der ønsker hjælp til et rygestop har jeg været i kontakt med. Coronatiden har for eksempel været en løftestang for mange - når nu hverdagen alligevel skulle laves om, kunne vanen med smøgerne også blive ændret, siger hun og nævner også prisstigningen på cigaretter og andre faktorer, som spiller ind beslutningen.