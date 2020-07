Køge Øldag aflyst

- Sidste år havde vi cirka 2000 deltagere og vi havde lagt øldagen endnu større op i år for at fejre vores ti års jubilæum. Men vi tør simpelthen ikke tage ansvaret for det og derfor har vi besluttet at aflyse Køge Øldag 2020. Desværre. Jeg har det faktisk rigtig godt med den beslutning. Det værste ville være at gennemføre det og at nogle så blev syge. På den baggrund har jeg det rigtig godt med at være forsigtig, siger forpagteren af Hugo's Kælder.