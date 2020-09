Køge Kyst anlægger rundkørsel ved å-grunden

Trafiksikkerhed Svinget mellem Ivar Huitfeldtsvej og Fændediget i Køge bliver nu lavet om til en rundkørsel. Det sker for at forbedre trafiksikkerheden, når stedet om kort tid også bliver ind- og udkørsel for de nye beboere i Å-grunden. I denne uge spærres området af, og mens arbejdet står på, bliver bilisterne ledt via Bag Haverne.