Det skal være trygt og hyggeligt at handle i Køge til sommer, lyder målsætningen fra Køge Handels aktivitetschef, Katja Jensen. Foto: Jørgen Chr.Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Køge Handel skruer op for sommeraktiviteterne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køge Handel skruer op for sommeraktiviteterne

Ugeavisen Køge - 13. maj 2020 kl. 06:28 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronakrisen har fået Køge Handel til at tænke i nye baner. Man ønsker ikke at rydde sommerens aktivitetskalender i Køge bymidte - i stedet er arbejdet i fuld gang for at ramme den vanskelige balanceakt, som det bliver at give kunderne en både hyggelig og tryg oplevelse i handelslivet i den kommende tid.

Der er blandt andet planlagt markedsdage, aftenåbent og den storstilede Rosé Rosé-arrangement i de kommende måneder, og arbejdet lige nu handler om at finde veje til at gennemføre arrangementerne, som overholder myndighedernes retningslinjer under coronakrisen.

- Vi fastholder alle planlagte aktiviteter og har endnu flere på vej for at få gang i handelen her og nu, siger aktivitetschef i Køge Handel Katja Jensen og tilføjer i samme åndedrag, at alt sammen er med forbehold for politiets godkendelse af aktiviteterne.

Hvis de gennemføres bliver det under alle omstændigheder i en ganske anden version end først planlagt.

- Det hele bygger på, at det skal være trygt og sikkert at handle i Køge, siger Katja Jensen.

Forudsætningerne kræver helt nye måder at tænke arrangementer på. For eksempel vil Køge Handel ændre den planlagte markedsdag på Torvet i maj til et 'markedsby'-arrangement, hvor de deltagende forretninger åbner boder foran egne forretninger i stedet for på Torvet for at forhindre, at for mange mennesker samles på Torvet.

Open By Night-arrangementet 29. maj står også stadig på arrangementskalenderen, men gæsterne i byen kan skyde en hvid pind efter den planlagte rock'n'roll temafest - igen for at undgå at komme i strid med begrænsningerne for større forsamlinger.

Arrangementet Rosé Rosé med kombinationen af smukke blomsterudsmykninger og dejlig rosévin i hele byen i den første uge i juli er også stadig på aktivitetsplanen. Det bliver dog også i en lidt anden udgave end oprindeligt planlagt for at kunne overholde rammerne for begrænsninger for forsamlinger og tæthed - og igen med forbehold for politiets godkendelse.

Desuden vil man se på mulighederne for at gennemføre ekstra markedsdage og aftenåbent i løbet af sommeren.

- Det virker måske lidt omvendt, at vi vil lave flere aktiviteter i en coronatid, men det er vigtigt at sige, at det bliver væsentligt anderledes end normalt. Der bliver ikke store, samlende begivenheder på en scene på Torvet eller lignende. I stedet har vi valgt at sætte sikkerheden helt i top, samtidig med der bliver fokus på stemning og hygge, siger Katja Jensen.

Køge Handel planlægger også at opstille mobile håndvaske og spritdispensers rundt omkring i byen, lige som man snart er klar med skiltning med påmindelser om forholdsregler - budskabet er, at det skal være trygt og sikkert at handle i Køge.

- Vi håber, at folk vil bakke op ved at overholde sikkerhedsforanstaltningerne - det er den bedste måde at støtte op om de lokale butikker i denne tid, siger Katja Jensen.