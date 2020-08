Køge Handel inviterer til markedsdag på Torvet

Markedsdagen finder sted fra klokken 10 til 17, og Køge Handel fortæller, at denne markedsdag vil adskille sig en smule fra tidligere lignende arrangementer, da markedet bliver indrettet med skyldig hensyntagen til behovet for at kunne holde afstand.

- Vi prøver at spredede standene mere, end vi plejer, så vi udnytter pladsen på Torvet, så godt som vi kan, så vi prøver at gøre vores til, at man kan holde afstand, fortæller Køge Handels aktivitetschef, Katja Jensen, der tilføjer, at Køge Handels sikkerhedsambassadører her i coronatiden også vil være på plads til markedsdagen, lige som Køge Handel for længst også har sørget for opstilling af håndvaske i byen.