Køge Handel inviterer til farvestrålende dage i Køge

De mange rosendekorationer vil guide folk rundt i byen, hvor vinhandlere og udskænkningssteder også finder de gode tilbud på rosévin frem for at fuldende Rosé Rosé-dagene, som i den grad kommer til at sætte sit præg på bybilledet hen over weekenden.

- Vi trækker naturen ind i byen og pynter op for at give folk en oplevelse her i sommertiden. Den hyggelige middelalderby er med til at sætte rammen om de flotte rosendekorationer, som byen bliver udsmykket med, og som vil guide Køges gæster rundt i byen, så man får oplevet, hvordan byen hænger sammen med den nye og gamle bydel, havnen og de hyggelige gårdmiljøer, fortæller Køge Handels aktivitetschef Katja Jensen om aktiviteten, som Køge Handel sigter efter at gøre til en årligt tilbagevendende sommerbegivenhed i Køge.