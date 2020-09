Den tidligere og nuværende formand: Per Stenberg (tv) og Per ?Bimmer? Henriksen har gennem Stenbergs ni-åårige formandstid haft et tæt og godt samarbejde. Foto: Torben Thorsø

Køge Festuge skifter formand

Ugeavisen Køge - 01. september 2020

Beslutningen blev truffet allerede i april måned, men først nu er det officielt:

Køge Festuges formand gennem de seneste ni år Per Stenberg har trukket sig fra festugens formandspost og bestyrelse af private og arbejdsmæssige årsager. Næstformand Per "Bimmer" Henriksen er derfor indsat som konstitueret formand. Køge festuge skriver i en pressemeddelelse, at man har afsøgt muligheder for at finde en løsning med Per Stenberg som lønnet medarbejder. Den løsning har dog ikke været mulig, fortæller Per "Bimmer" Henriksen.

- Vi har undersøgt muligheden for en ansættelse, men det er gået op for os, hvor vigtigt det er for byen, vores sponsorer og samarbejdspartnere, at Køge Festuge drives som en frivillig forening. De vil gerne blive ved med at støtte en frivillig forening, konstaterer han.

Blandede følelser

Stenbergs afgang efterlader "Bimmer" med blandede følelser - de to har gennem de ni år haft et tæt og fortroligt samarbejde omkring festugens afvikling og program så man i dag kan prale af at afvikle "Danmarks største gratis festival".

- Per har gjort en kæmpe indsats for Køge Festuge. Han har været i stand til at samle alle ideerne og trådene og det har bestyrelsen kæmpestor respekt for, siger den konstituerede formand.

Jagt på ny formand

Han er indstillet på at være formand så længe som nødvendigt, men ser helst, at der bliver fundet en formand med de helt rette kompetencer og et stærkt netværk til posten.

Han og resten af bestyrelsen er nu gået på jagt efter en ny formand. De første følere er således lagt ud til mulige kandidater til formandsposten. En frivillig opgave, der stiller store krav til lokalt engagement og en udviklet evne til at navigere mellem mange interessenter.

- Bestyrelsen ser mig gerne som formand, men jeg ser mere mig selv som en praktisk gris end som en administrativ leder. En ny formand skal gerne være én, der både er velanset i kommunen og i det private erhvervsliv. Og samtidig én, der er i stand til at samle alle ideerne og trådene. Vi har luftet ideen for et par stykker, men det kan være, det bliver en helt anden, fortæller "Bimmer".

Små justeringer

Den konstituerede leder varsler ingen større ændringer i forbindelse med formandsskiftet. Festugen kommer forhåbentlig igen i sin kendte skikkelse til næste år - dog med forbehold for coronaepidemiens udvikling.

- I det store og hele bliver det den samme festuge. Vi krydser fingre for, at vi kan afvikle den som vi plejer til næste. Er der nogle restriktioner, må vi tage højde for det. Og der kan måske være nogle justeringer. Det kan være, at vi skal brede festugen lidt mere ud, så den ikke kun foregår på Torvet og Kulturtorvet. Det har vi mange muligheder for - blandt andet ved Køge Kyst og Stationstorvet, siger han.