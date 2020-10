Klassisk koncert med fløjter og slagtøj

Kom og oplev en smuk, festlig og helt unik koncert med to af Danmarks ypperste musikere indenfor den tidlige musik.

Ensemblet "Concert Pastoral" består af blokfløjtespilleren Bolette Roed og blokfløjte- og slagtøjsspilleren Poul Høxbro. Med deres forskellige fløjter og slagtøj, skaber de en helt ny og samtidig autentisk klang fra den tidligere middelalder, over renæssancen til 1700-tallets barokmusik, krydret med svensk folkemusik og musik fra de danske "Brødrene Basts violinbog".

Poul Høxbro er en ægte musikalsk og kunstnerisk pionér. Han er blevet kaldt "det lille instruments store mand", og han har formået at løfte middelalderens instrumentkombination af fløjte og tromme, spillet af én og samme person, ud af raritetskabinettet og ført den til vidt forskellige koncertsteder verden over.

Koncerten foregår i Musikcafeeen på Teaterbygningen (der er elevator). Billetprisen er 100kr for medlemmer af Køge Klassisk og 200kr for ikke-medlemmer. Unge under 30 år har gratis adgang.