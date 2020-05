Se billedserie Kjøge Mini-By byder gæster inden for i pinsen og fra 9. juni.

Kjøge Mini-By åbner i pinsen

Ligesom som mange andre forlystelses- og oplevelsessteder har Kjøge Mini-By været ramt af corona og de restriktioner, der ligger derunder. Men nu ser Mini-Byen sig i stand til forsigtigt at åbne, og det sker her i pinsen - altså lørdag 30., søndag 31. maj og mandag 1. juni, alle tre dage klokken 10.00-16.00.

Derefter er der lukket en uge, inden der igen åbnes fra tirsdag 9. juni, hvor der så til gengæld er åbent lige til 31. oktober. Sæsonen er fra i år forlænget med en måned.

Selv om der bliver åbnet for publikum i pinsen, er der en del forholdsregler, der skal efterkommes: Ikke for mange gæster samlet og god afstand når man går rundt i Mini-Byen.

- Det er et stort areal, men man kan hurtigt komme lidt for tæt på hinanden. Ved billetsalget må der kun opholde sig en gæst af gangen - der er sat plade op, og der er sprit for at beskytte sig selv og andre, lige som man går ud af cafedøren, lyder det fra Mini-Byen.

Værkstederne er ikke åbne for publikum, men Mini-Byen har lavet udstillinger på borde uden for værkstederne der viser tegl- og murstensproduktionen. Døre- og vinduesgrupper viser også deres ting frem, og der er åbne døre til værkstedet så man kan se ind, men der er altså ingen adgang. Der vil være guider, der fortæller gæsterne om fremstilling af de mange små huse i størrelsen 1:10, som Køge så ud i 1865. Køge Stormølle er ved at blive bygget, og den er stillet udenfor til beskuelse.

Kjøge Mini-By råder over et areal på 13.000 kvadratmeter, så der skulle være plads nok til at komme rundt og se den flotte by og samtidig besøge havnen med de tre skibe.

Selv om det er coronatider, har der alligevel været gang i produktionen - dog i mindre omfang end normalt. Der er i vinter bygget 20 nye huse, som er sat ud i byen. Der er således 665 huse at se på nu.

En ny spændende gade er kommet til i vinterhalvåret, nemlig Møllegade (Jernbanegade), hvor der er sat 15 små huse ud. Et virkelig flot syn.

- Desværre kan Mini-Byen ikke tilbyde rundvisninger for større selskaber i øjeblikket. Måske fra 1. juli, men ring og hør nærmere. Over 30 rundvisninger har måttet aflyses i maj og juni. Der var ligeledes aftalt pinsegudstjeneste til 2. pinsedag, men den er for længe siden blevet aflyst, da alting var så uvist og der ikke må være større forsamlinger. De to foregående år deltog over 200 gæster i dette pinsearrangement med Køges tre præster og kirkekor, lyder det om nogle af de ændringer, som coronakrisen har medført.

Mini-byens cafe er kun åbent for salg af kaffe, øl, vand og is, men det er tilladt at tage madkurven med. Der er mange borde og bænke på stedet.

