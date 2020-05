Cecilie Karstoft Glerup og Emma Nielsen Nørregaard tager billeder til en fotocollage om fællesskab. Det er af kategorierne i konkurrencen, som man kan deltage i og vinde flotte præmier.

Kirke vil samle Køge Nord i nyt fællesskab

Ugeavisen Køge - 29. maj 2020 kl. 09:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ølsemagle Kirke og Sognegård vil i 2021 danne rammen om en helt ny strategi for området Køge Nord, oplyser kirken i en pressemedddelelse.

- Vi har et helt unikt område her i Køge Nord, hvor man kan opleve ro og nærhed. Der er en helt speciel ånd herude, hvor alle på en måde er lige, og hvor alle hilser på alle, og folk er hjælpsomme, udtaler præst David Varming Winsløw. Her refererer han blandt andet til Facebook gruppen "Køge Nord", som har over 2.000 medlemmer. Næsten dagligt kan man på siden opleve borgere, som gerne vil give noget væk eller som har fundet en cykel smidt på stierne eller nogle, der advarer mod tyveri, hvis man har set noget usædvanligt.

- Vi vil gerne bidrage endnu mere til fællesskabet og samle folk omkring nogle nye aktiviteter i kirken og i Sognegården, tilføjer David Warming Winsløw.

Lige nu kan man blandt andet gå til baby- og tumlingesalmesang, kor, strikke/hækle café, Fredagstræf og tage på udflugter med kirken.

- I de kommende måneder kommer der til at ske en masse her i Sognegården, for vi skal have fundet nye unge kræfter til menighedsrådet. Det bliver spændende, for det er de nye medlemmer, der skal være med til at skabe strategien og være medbestemmende for, hvad der skal ske i 2021 og i årene frem.

Der er orienteringsmøde i Sognegården tirsdag den 9. juni klokken 19, hvor man vil kunne høre mere om, hvad der skal ske, og om mulighederne for at blive en del af menighedsrådet.

Kirken vil gerne give alle borgere i Køge Nord mulighed for at være med til at skabe de nye rammer. Det vil vi gøre med en konkurrence, der er inddelt i fire kategorier, så der er noget for alle at kunne deltage i. Konkurrencens tema er "Fællesskab" og her kan man bidrage med nye ideer og tanker til den nye strategi og få muligheden for at vinde flotte præmier. Der vil være "præmieoverrækkelse" til mødet den 9. juni i sognegården.