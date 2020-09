Randi Villumsen er pr. 1. oktober ny butiksbestyrer hos Ping-Vin og Spiritus i Vestergade. Foto: Henrik Førby Jensen

Kendt Køge-butik får ny bestyrer

Ugeavisen Køge - 25. september 2020 Af Henrik Førby Jensen

Fra og med torsdag den 1. oktober får Ping-Vin og Spiritus i Vestergade ny bestyrer. Randi Villumsen kommer med stor erfaring fra branchen og glæder sig til at lære Køge og køgenserne bedre at kende.

- Jeg har "altid" arbejdet med vin og har stået i butik i 20 år, så det er ikke helt uvant, konstaterer hun med et stort smil.

Efter en årrække i København ser hun frem til at dyrke sin passion for vin og spiritus i en by, hvor det lokale tilhørsforhold er en naturlig del af hverdagen. En stemning hun kender godt fra sin oprindelige hjemby Skælskør.

- Skælskør er også en form for "Korsbæk" ligesom Køge. Jeg glæder mig til igen at være en del af et miljø, hvor man føler sig som en del af bylivet. Jeg har allerede hilst på naboerne og føler mig meget velkommen. Den stemning har du ikke på samme måde i København, er Randi Villerslevs oplevelse.

Hun vil i den kommende tid gøre sine observationer for at planlægge arrangementer, der passer bedst muligt til kunderne i Vestergade. Hun har dog også allerede nogle ideer i ærmet.

- Jeg har en kæmpe forkærlighed for portvin, champagne, vin og rom - ja, faktisk det hele, ler hun og tilføjer:

- Og så er jeg sådan én, der rigtig gode kan lide at lave prøvesmagninger. Jeg tænker at bruge førstesalen rigtig meget og dér, hvor jeg kommer fra, har jeg lavet klubber for kvinder. Det kunne jeg også godt tænke mig at komme i gang med.