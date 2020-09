Sanna Rasmussen har indsamlet over to tons tøj til lokale familier. Uddelingen sker fra lokalerne på hjørnet af Strædet og Kulturtorvet i den kommende weekend.

Kæmpe opbakning til indsamling: Flere tons tøj til udsatte familier i Køge

Familiestøttens store tøjindsamling i Strædet blev således en kæmpe succes, da der i alt blev samlet over to tons tøj ind i løbet af uge 35.

- Jeg er overvældet af taknemmelighed over den store opbakning og omsorg, der er i vores samfund. Tusind tak til alle jer der har været forbi og donere. Tak fordi I tog jer tid til sortere jeres tøj, og tak fordi I brugte tid på at komme forbi og aflevere det. I har gjort en kæmpe forskel for familier, der har det svært, siger initiativtageren til tøjindsamlingen, Sanna Rasmussen.