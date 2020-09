Se alle billederne: Kæmpe gevinst til legebørn

Se billedserie Børnene indtog straks legetrolden med stor begejstring. Foto: Henrik Førby Jensen

Ugeavisen Køge - 08. september 2020 kl. 12:18 Af Henrik Førby Jensen

En længe ventet mandag eftermiddag blev spændingen i friluftinstitutionen Troldehøj i Herfølge omsider udløst: Børn og voksne talte i fællesskab ned og institutionens to nye klatreredskaber blev afsløret: Et lokomotiv med vogn og en klatretrold specielt designet til institutionen af specialister fra virksomheden Hambus.

- Det er så fedt, for det betyder, at der sker noget for legepladsen visuelt og der er nye udfordringer for børnene. Det er noget med bevægelse, sanser og fantasi. Det er jo ellers ikke noget, vi har råd til, konstaterede en storsmilende leder Morten Hedelund.

De 329.461 kroner til legeredskaberne er da også skaffet gennem en fondsansøgning til Krista og Viggo Petersen Fonden. Initiativet til ansøgningen blev til på baggrund af en samtale mellem en pædagog og forældrene Marie-Louise Berner Petersen og Louise Jerup.

- Vi lavede en arbejdsgruppe, der gik i gang med research og fandt frem til Hambus. De har et unikt udtryk, som driller øjet lidt, forklarer Marie Louise Berner Petersen.

Derefter udformede de to forældre fondsansøgningen, som altså gav den helt store gevinst.

- Det er så fedt. Vi skreg, jublede og hoppede, da vi hørte, at vi havde fået pengene, fortæller Marie-Louise Berner Petersen.

Ansøgningsfristen var august 2019, men da der ikke var kommet svar ved juletid. De to forældre og Morten Hedelund havde egentlig indstillet sig på, at Troldehøjen ikke ville modtage fondsstøtten - lige indtil institutionslederen rutinemæssigt kiggede på Troldhøjens konto. Pengene var gået ind på kontoen. Svaret på ansøgningen var ikke sendt på mail, men med brevpost. I postkassen lå der da også et vådt brev fra KV Fonden. Morten Hedelund har aldrig oplevet noget lignende i sine 25 år i institutionen.

- Jeg har da også sendt ansøgninger og fået op mod 20.000 kroner - men det her er jo en helt anden skala. Vi har fået to en halv gange vores normale budget fra fonden. Og vi er jo en selvejende institution - vi får kun den slags, fordi vi har nogle initiativrige forældre, forklarede han.

Og så var det ellers tid til at slippe mini-trolde og fjolle-trolde løs på de nye legeredskaber.

Glæden og begejstringen var til at høre og se. Delt op i hold blev børnene lukket inden for et intermistisk hegn omkring klatretrolden. Den blev straks mere levende at se på med kravlende børn, der myldrede ind og ud af ører, mund og næse, gled ned over panden og vinkede og grinede til deres forældre.

For Marie-Louise Berner Petersen og Louise Jerup har oplevelsen givet blod på tanden: De to er allerede i gang med at udforme den næste fondsansøgning.

- Vi er i gang med at søge om midler til en ure-og køkkenhave med drivhus og højbede. Det handler om hele tanken om "fra jord til bord". Vi er jo en fritidsinstitution og vil gerne lave mad over bål. Og vi har også mange dyr, forklarer en glædesstrålende Louise Jerup.