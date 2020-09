Jonas Nygaard Larsen (i midten) hos Semler Retail A/S i Køge modtog onsdag morgen DI Roskilde/Køge Bugts lærlingepris 2020.

Jonas fra Køge vandt årets lærlingepris

Det var helt uden tøven, at valget faldt på Jonas Nygaard Larsen, da bestyrelsen for DI Roskilde/Køge Bugt skulle pege på årets lærling.

- Vi ønsker Jonas et stort tillykke med lærlingeprisen. Hans indsats hos Semler Retail A/S og som kollega fortjener den største hyldest. Vi har brug for lærlinge, der tager ansvar, har gåpåmod og ikke holder sig tilbage for at gribe nye udfordringer. Her har Jonas de helt rigtige evner, og han er i stand til at bringe dem i spil til gavn for både kunder og medarbejdere, lyder det fra formand for DI Roskilde/Køge Bugt, Carsten K. Jensen.

Der er også roser hele vejen rundt fra Semler Retail A/S, som har indstillet Jonas Nygaard Larsen til prisen:

- Jonas er utrolig dygtig, pligtopfyldende og kundeorienteret. Han tilfører stor værdi til vores virksomhed, og så er han meget vellidt blandt kollegaerne. Det har gjort det utroligt nemt for os at inddrage ham i den daglige drift fra dag ét, fremhæver filialchef Peter Rosenwanger fra Semler Retail A/S.

Jonas Nygaard Larsen har gennemført handels- og salgsuddannelsen med speciale i autobranchen. Han har gennem sin lærlingetid hos Semler Retail været tilknyttet lageret, hvor han har været ansvarlig for bestilling af reservedele til reparationer af biler og forberedelse af service på værkstedet.

- Jonas har alle dage været en værdifuld medarbejder for os. Han har et godt overblik og sans for detaljen. Det har været en enorm gevinst for vores reservedelslager. Derfor er vi også enormt glade for, at det er lykkedes at fastansætte Jonas her i efteråret 2019, da han afsluttede sin lærlingeuddannelse, siger filialchef Peter Rosenwanger.

Jonas Nygaard Larsen har i sin lærlingeperiode gennemført en handels- og salgsuddannelse med speciale i autobranchen på Mommark Business College Syd på Als. Han er i dag en fast del af forberedelsesteamet hos Semler Retail A/S, hvor han sørger for, at værkstedet har de nødvendige reservedele til rådighed og kan yde professionel service over for kunderne.

Lærlingeprisen blev uddelt den 16. september hos Semler Retail A/S i Køge, hvor Jonas Nygaard Larsen modtog fortjent anerkendelse fra DI Roskilde/Køge Bugts formand Carsten K. Jensen, filialchef Peter Rosenwanger og alle kollegaerne hos Semler Retail A/S.

Fakta

Lærlingeprisen

DI Roskilde/Køge Bugts Lærlingepris uddeles hvert år til en elev eller lærling, som i ekstraordinær grad har udmærket sig fagligt og kollegialt.

Årets vinder er fundet blandt lærlinge på DI's mere end 786 medlemsvirksomheder i DI Roskilde/Køge Bugt.