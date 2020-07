Jazztoner i regnvejr

Regnen satte sit præg på scenen, da jazzgruppen "Millers Lounge" fredag formiddag indledte sin intimkoncert i gården ved Candys Record i Vestergade. En lille tilhørerskare trak ind under halvtaget og indehaver af pladebutikken Jan Mellin bød på et glas vin, mens kvartetten fyldte gården med tonerne af stemningsfulde standarder som "My funny Valentine". Gruppen spiller indtil klokken 13.