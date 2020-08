Jack & Jones i Strædet holder døgnåbent

- Lige siden vi åbnede, har vi prøvet at gøre tingene lidt anderledes og finde på nogle sjove nye tiltag, og nu prøver vi altså at holde døgnåbent, smiler butikschef Christian Gullemann.

Timetilbud til 30 kroner Tallet 30 bliver gennemgående for arrangementet hos Jack & Jones i Strædet, hvor man således vil lokke med timetilbud til 30 kroner hele natten igennem. For eksempel vil en jakke, der før har kostet 400 kroner, kunne købes til blot 30 kroner denne nat. Læs mere om tilbuddene i næste uges avis. Jack & Jones vil også byde på konkurrencer hele natten, og der vil være 30 goodiebags klar til de første 30 kunder efter midnat, der køber for mere end 500 kroner i butikken.

Christian Gullemann har kaldt alle medarbejdere på arbejde for at kunne sammensætte en vagtplan for arrangementet, så butikken er godt bemandet hele tiden, samtidig med at medarbejderne får pauser undervejs på denne maraton-åbningsdag.