I fritiden kalder landevejen på uddeleren

Se billedserie Cyklingen er afstressende og giver uddeleren store oplevelser.

Ugeavisen Køge - 20. juli 2020 kl. 18:07 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste køgensere kender Per Nørholm som den driftige leder af Superbrugsen i Ølsemagle - færre kender den erfarne uddelers interesse for at køre cykelløb i ind- og udland. Fritidsinteressen opstod faktisk som resultat af et uheld, fortæller han.

Hvordan fik du interessen for at cykle?

- Det begyndte for fem-seks år siden. Jeg havde løbet en del indtil da, men fik en skade. Så begyndte jeg at tage på og noget skulle der ske. Og så købte jeg mig en racercykel og blev bidt af det. Indtil da havde cykling ikke sagt mig en dyt, fortæller Per Nørholm.

Som så mange andre danskere har han trods alt fulgt med i Tour de France som en fast del af sommerens aktiviteter - deruodver var cyklingen helt nyt terræn for ham. Det er blevet til mange træningstimer på landevejen.

Hvor meget tid bruger du på at træne?

- Jeg skal være med på Livsnervens hold for fjerde gang i år og normalt har jeg kørt 5000-6000 kilometer, når vi tager afsted til Frankrig. Så meget er det slet ikke blevet til i år. Vi har haft ekstra travlt i butikken på grund af corona og har haft byggeprojekt derhjemme. Og så har vi også købt et sommerhus. Så der har ikke været så meget tid til at træne. Det bliver et ekstra hårdt løb i år og jeg er faktisk glad for, at løbet er blevet udskudt til september, fortæller uddeleren.

Som deltager på Scleroseforeningens hold Cykelnerven er han sammen med resten af Team Sjælland med til at samle ind til den gode sag. Sidste år cyklede mere end 300 dedikerede cykelryttere otte udvalgte Tour-bjerge på bare fire dage - blandt dem altså Per Nørholm. Han medgiver gerne, at han - som de fleste - ikke ligefrem er en naturlig bjergrytter.

- Jeg har altid været rigtig god til at presse mig selv og jeg har et konkurrencegen. Derfor kan jeg også sagtens træne alene - jeg kører ikke langsommere af den grund. I løbene går jeg op i at se, hvor langt, jeg kan følge med og på flad vej kan jeg trykke ret mange watt - som en diselmotor. Op ad bjergene har jeg mit eget løb - der triller de andre forbi mig, siger uddeleren med et grin.

Hvad giver det dig at cykle? - Jeg kommer ud og får clearet hovedet. Jeg kobler af på cyklen. Jeg nyder lydene og naturen. Fuglefløjt og frihed. Man får noget sol og noget vind - og en regnskylle, hvis det skal være. Det er afstressende. Og når du bliver nødt til at stå af cyklen med krampe i begge lår på næstsidste bjerg i løbet, så er det en kæmpe sejr at komme i mål på toppen af sidste bjerg.

Har du haft særlige oplevelser, som står ekstra klart?

- I 2017 var jeg med i La Marmatte i Frankrig - det består af 174 kilometer med 5000 højdemeter over bjerge som Alpe d´Huez og Col du Galibier og i 2018 og 2019 var jeg med i Maratona dles Dolomites. Det er et kæmpe løb, der transmitteres direkte i italiensk tv. Der er en fantastisk stemning og du er ikke alene på noget tidspunkt. Det spiller bare og det er sindssygt hårdt. Der føler du virkelig, at du er med i noget. Når du kører ned til målstregen om morgenen, mens solen står op, så er det en stemning, der går lige i hjertet. Så er du bare klar.