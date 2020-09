Hvis din bil er gået i vasken - så kom ind og få kød i tasken

Det er en stolt, spændt og glad Henrik Blum-Hansen, der tager imod på åbningsdagen i sin nye butik på Nørre Boulevard 50. Kødudsalg.dk er navnet. Konceptet er click og collect. Du køber på nettet og henter i butikken Nørre Boulevard 50 ved tankstationen, hvor kunderne da også bydes velkommen med skiltet: "Har du husket at tanke kød i dag?".

- Ja - og som jeg siger: "Hvis din bil er gået i vasken, så kom ind og få kød i tasken", siger Henrik Blum-Hansen med et grin.

- Vi har udelukkende varer af høj kvalitet til en fornuftig pris, men tre pakker hakket oksekød for 25 kroner pakken - det er ikke her. Jeg bruger min erfaring og mit kendskab til leverandørerne, som jeg har udvalgt ganske nøje. Vi får for eksempel vores pølser fra Nørre Søby slagteren på Fyn og vores velfærdskyllinger fra Hopballe Mølle, fastslår den kvalitetsbevidste slagter.