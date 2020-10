Huskoncerter i Køge rykker ud af husene i år

Klassisk musik og moderne folkemusik formidlet af nogle af Danmarks dygtigste kunstnere - sådan har konceptet været fra start for Linnea Villéns huskoncert i Køge og omegn, og sådan er det også i den syvende sæson, som netop er skudt i gang.

Rammerne er lidt anderledes, da udviklingen i coronavirus gør det umuligt at samle flere end 30 mennesker i et privat hjem, så sæsonpremieren forleden foregik i stedet i Vinbaren i Oluf Jensens Gård, hvor Duo Mischa optrådte til en udsolgt koncert.

- Vi afholdt en meget hurtigt udsolgt koncert hos Vinspecialisten, og billetsalget er også gået stærkt til det næste arrangement. Jeg tror, det er udtryk for, at der sidder et koncerthungrende publikum derude i denne tid, siger Linnea Villén med tanke på de mange aflyste koncerter i coronatiden.