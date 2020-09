Hun solgte sit første hus i 7. klasse

- Min morfar var sælger og jeg har en veninde, hvis far er arkitekt. jeg tror, det er derfra min interesse kommer. Faktisk "solgte" jeg allerede mit første hus, da jeg var i skolepraktik hos EDC i Næstved i 7. klasse. Jeg var med ved fremvisningen af et hus, som efterfølgende blev solgt. Jeg var godt nok ikke med til forhandlingen om pris og så videre, men jeg tager gerne æren for salget, siger hun med et stort grin og tilføjer:

- Vi har rigtig stor efterspørgsel på lejligheder. Det er alt fra københavnske familier, der gerne vil have mere plads til ældre ægtepar, hvis hus er blevet for stort til dem. Det kan også være forældrekøb til unge, der skal flytte hjemmefra. Det er meget forskelligt og vi har lejligheder i mange prisniveauer. Jeg laver det opsøgende arbejde. Der er rigtig mange telefonsamtaler og vedligeholdelse af kundekartoteker. Der er tid på kontoret og så er der andre tider, hvor vi er ude at køre. Det kan jeg godt lide. Det lyder måske klichéagtigt, men jeg kan godt lide at arbejde med mennesker. At skabe rammerne for en københavnerfamilie, der er vokset ud af deres andelslejlighed på Nørrebro. Det gør mig glad. Og så kan jeg godt lide variationen i arbejdet. Jeg har aldrig tænkt på, at jeg ville lave noget andet - det er bare dét, jeg gerne vil, siger en tydeligt glad ejendomsmægler.