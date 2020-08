Fra venstre: Mette Koch Enggaard, Malue Petersen, Camilla Skou Wolff og indehaver Lina Holm ser frem til at fejre Face2Faces 20 års jubilæum fredag 28. august. Foto: Martin Rasmussen

Hudplejeklinik fejrer 20 års jubilæum

Ugeavisen Køge - 22. august 2020 kl. 06:11 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hudplejeklinikken face2face landede i perfekte rammer, da man sidste sommer rykkede ind i CF's Gård efter en årrække i Nørregade, og i næste uge kan klinikken krone en travl sommer med at fejre sit 20 års jubilæum.

- Der er et fint, roligt miljø i gården, men samtidig er her meget trafik gennem gården, så vi har fået virkelig mange nye kunder, siden vi flyttede hertil. Vi har ansat en kosmetolog mere, så vi er fire i dag og vil gerne være fem, så vi leder efter en dygtig kosmetolog mere, fortæller indehaver Lina Holm med et smil.

- Vi har fået langt mere plads her, hvor der er fem kabiner mod kun to i Nørregade, fortæller Lina Holm, mens hun viser rundt i de rummelige lokaler.

- Det betyder også, at vi langt bedre kan efterkomme kundernes ønsker om behandlinger. For eksempel har mange ønsket kosmetiske behandlinger med botox og fillers, og det har vi god plads til at tilbyde nu, fortæller Lina Holm om det nye tilbud, der hurtigt er blevet utroligt populært blandt kunderne.

Dertil kommer, at face2face også får mulighed for at tilbyde laserbehandlinger senere på året, hvor kunderne blandt andet får mulighed for at vælge laserbehandlinger til permanent hårfjerning, karspræninger og rynkereduktion.

Lina Holm åbnede klinikken i Solrød tilbage i 2000, og jubilæet var egentlig 1. maj, men på grund af coronatiden blev markeringen af jubilæet udsat til denne måned.

- Vi har ligget vandret hen over sommeren. Jeg tror, at mange har haft brug for at gøre noget for dem selv; lidt selvforkælelse nu da der ikke har været ret mange muligheder for at rejse i år, siger Lina Holm, der forklarer, at behandlerne konsekvent bærer mundbind ved behandlinger for at passe på både kunderne og sig selv i denne tid.

Jubilæet i face2face markeres fredag 28. august, hvor kunderne får 20 procent rabat på både produkter og ansigtsbehandlinger. Der er reception for familie, venner, kunder og forretningsforbindelser klokken 16-18.