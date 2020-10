Hotel Niels Juel byder på lækker julefrokost under særlige forhold

Mens mange store virksomheder har valgt at aflyse årets julefrokost på grund af coronakrisen, er bestillinger fra mindre firmaer og private så småt begyndt at rulle ind på Hotel Niels Juel, fortæller hoteldirektør Keld Olsen. Hotellet har taget sine forholdsregler, så julefrokosten kan afvikles under sikre forhold. Eksempelvis bliver der ikke musik og dans i hotellets diskotek og selskaberne bliver mindre end normalt. I stedet for de normale cirka 360 gæster vil der i år kun blive plads til cirka 250 gæster ad gangen, oplyser Keld Olsen.