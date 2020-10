Hole in one til Kenneth

Søndag lykkedes det for Kenneth Bergrud Hansen at få bolden i hul i ét slag på Skovbo Golfklubs baner. Det sjældne hole in one blev udført på det 127 meter langt 17. hul, der ovenikøbet har en distraherende sø foran green. Slaget udløste en Magnum-flaske vin. Praksis er desuden, at den dygtige spiller giver øl til cafeens gæster (hvis han vil). Det oplyser Skovbo Golfklub.