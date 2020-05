Se billedserie Driften af Cafe Vanilla fortsætter udendørs, mens lokalerne bygges om. Foto: Henrik Førby Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Hemmeligt koncept for ny restaurant i den gamle biograf Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hemmeligt koncept for ny restaurant i den gamle biograf

Ugeavisen Køge - 30. maj 2020 kl. 07:00 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To lokale institutioner - Torvets gamle biograf og Café Vanilla - smelter til efteråret sammen og bliver til en ny restaurnat med helt nyt koncept og et højere niveau for såvel mad og vin, fortæller en ovenud lykkelig restauratør Ertugurukl Karahan til Ugeravisen Køge.

Hvad angår navnet og det mere konkrette koncept er han dog mere tilbageholdende.

- Vi venter med at afsløre navnet og konceptet - jeg vil dog godt fortælle, at vi er i den nordlige del af Europa, siger han muntert og gådefuldt.

For godt og vel tre år siden lukkede den gamle biograf på Torvet i Køge og lige siden da har der været gættet på, hvad lokalerne så skulle bruges til. Nu er afgørelsen så kommet: Naboen Cafe Vanilla lukker og i stedet åbner en større restaurant med selskabslokale og plads til mindre koncerter til efteråret.

Liv og hygge

Der skulle en coronkrise til at skabe en afklaring, fortæller indehaver af bygningen og tidligere biografdirektør Laila Christensen.

- Jeg ser frem til, at vi kan åbne en ny og flot restaurant, så Torvet 17 igen kan bidrage til mere liv, god mad og hygge på Køges gamle torv. Det har jo været lidt dødt. Jeg havde ønsket at have to lejere, men det er ikke lykkedes og jeg kender jo Ertugurul (restautratør eErtugurul Kahran red.) rigtig godt. Hvis nogen kan løfte opgaven, er det ham. Og han har jo hele tiden ønsket at udvide. Da coronakrisen kom, spurgte han mig, om vi skulle tage en alvorlig kop kaffe og jeg er rigtig glad for den aftale, vi har lavet, fortæller Laila Christensen.

Åbner i efteråret

Laila Christensens glæde deles ikke overraskende af Ertugurul Karahan. Han har drevet Cafe Vanilla i 15 år og har lige siden snakken om at flytte biografen for ti års tid siden været interesseret i at slå lokalerne sammen. Indgang og foyer til biografen inddrages i den nye restaurant - cafeens nuværende køkken flyttes og den gamle biografsal bliver inddraget til møde- og selskabslokaler, nyt køkken, personalerum og kontor.

- Jeg er ovenud lykkelig og meget spændt. Vi går en hård og svær tid i møde, hvor vi holder Café Vanilla åben på Torvet, mens vi bygger om. Caféen lukker så og en ny restaurant åbner i oktober måned. Det bliver med et højere niveau både hvad angår mad og vin og med plads til bryllupper, konfirmationer og mindre koncerter. Jeg vil tro, at der bliver plads til selskaber med 100 gæster, siger Ertugurul Karahan.

Sommer med ombygning

Sammen var restauratør og bygherre torsdag formiddag på rådhuset for at præsentere planerne for den nye restaurant for borgmester Marie Stærke (S) og formand for miljø- og planudvalget Niels Rolskov (EL).

- De var meget positive over for planerne. Jeg regner med, at vi går i gang med ombygningen, så snart vi har byggetilladelsen fra kommunen, siger Ertugurul Karahan.

Som beboere på ejendommens første sal kan Laila Christensen og hendes mand Jan kan se frem til en sommer med betydelige støjgener fra byggeriet. Det tager hun dog med godt humør.

- Vi må tage ørepropper i, gå en tur på Åsen eller tage ned og bade, griner hun.