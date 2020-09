Hele verden kommer til Køge i denne weekend

"Da folk ikke har kunne komme ud at rejse i år, har vi i stedet valgt at lade Verden komme til Køge."

- Folk har ikke været så meget ude at rejse i år, så vi har prøvet at se på, hvordan vi kan kombinere den udlængsel med Køge, og derfor bringer vi altså nu hele verden til Køge, fortæller Køge Handels aktivitetschef Katja Jensen med et smil.

Køges gader og torve har hvert sit tema i forbindelse med arrangementet. Brogade bliver omdannet til Italien, mens Torvet iklæder sig spanske farver. Jernbanegade leger Frankrig for en uge, mens Strædet danser samba på brasiliansk. Havnen har fået USA som tema, mens Nørregade bliver til Mexico, og Vestergade tilbyder et smut til både Tyskland, Østrig og Belgien. Endelig bliver Torvebyen under mere hjemlige himmelstrøg - her er temaet nemlig Skandinavien. Vestergade vil tillige være spærret af for biltrafik hele fredagen, så butikkerne kan rykke ud med boder i gaden.