HB Køge sikrede sig oprykning allerede inden weekendens 'finale' mod AaB

Ugeavisen Køge - 23. juni 2020 kl. 18:47 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HB Køges kvinder har været suveræne i sine kampe i kvalifikationen til landets bedste række, Gjensidige Ligaen, og det betød, at de allerede i sidste weekend sikrede sig oprykning, da de slog B93.

Det var fjerde sejr i lige så mange kampe, hvor målmand Stina Lykke ikke har indkasseret et eneste mål, og det betyder, at weekendens "oprykningsfinale" på Capelli Sport Stadion er en ren kamp om førstepladsen i kvalifikationsrækken, da begge hold allerede på forhånd er sikre på oprykning. AaB har således også vundet alle sine fire kampe.

- Jeg er overrasket over, at vi har været så dominerende i kampene, og at vi har haft så få dårlige perioder i løbet af de fire kampe, når vi har haft så kort tid til forberedelser. Pigerne har virkelig gjort det godt, fastslår træner Peer Lisdorf efter striben af stensikre sejre, der har givet holdet en målscore på 10-0.

Nu gælder det den afsluttende kamp mod AaB, hvor Peer Lisdorf håber på endnu flere tilskuere end de godt 300, der overværede 4-0 afklapsningen af BSF tidligere på måneden, selv om oprykningspladserne altså er fordelt på forhånd.

- Vi havde talt om, at vi skulle have sørge for at have oprykningen inden for rækkevidde inden den sidste kamp mod AaB, men det gør bestemt ikke noget, at det allerede er afgjort, smiler Peer Lisdorf, der understreger, at det stadig er en vigtig kamp for HB Køge.

- Selv om den ikke får betydning for oprykningen, så er det en god kamp for os med henblik på efterårets kampe i ligaen. Vi har mange nye i truppen, så vi kan bruge alle kampe til at spille holdet sammen, siger træneren.

Ifølge HB Køges egne statistikker er HB Køges vej fra landets femtebedste række til ligaen den hurtigste nogensinde, og en del af spillerne som eksempelvis anfører Maria Uhre har været med hele vejen. Den vellykkede kvalifikation betyder, at HB Køge i næste sæson nu har udsigt til opgør mod hold som Brøndby og Fortuna Hjørring i landets bedste række.

Og her skal HB Køge ikke bare spille med. Tidligere på året blev den ambitiøse målsætning for HB Køge Kvindeelite præsenteret, og holdet har en ambition om at kvalificere sig til Champions League i løbet af de kommende fem år. Men allerede næste år har Peer Lisdorf forventninger til, at man kan skabe resultater i ligaen.

- Som vi har klaret os i de fire kampe i kvalifikationen, så ligner vi et hold, der er klar til ligaen. Vi har noget at bygge videre på, og nu skal vi etablere os i rækken, og det bliver helt klart vores mål at komme med i slutspillet. Det mener jeg, at vi har niveauet til allerede nu, siger han.

Kampen mod AaB spilles på Capelli Sport Stadion søndag 28. juni klokken 14.