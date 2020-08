HB Køge-spillerne kunne juble over scoringer ikke færre end syv gange i premierekampen mod AaB, hvor sejrscifrene endte med at være 7-2. Foto: Anders Ole Olsen

HB Køge klar til svær test efter kæmpesejr i premieren

HB Køge var suveræne med fem sejre i fem kampe i kvalifikationen til ligaen, og noget tyder på, at de har formået at holde den glimrende form ved lige igennem den korte sommerpause.

Kyra Carusa var skarp med fire mål, hvilket naturligvis gør hende til aktuel topscorer i rækken, mens anfører Maria Uhre bidrog med et mål på straffespark, og sidstnævnte glæder sig ikke overraskende over den stærke start i ligaen.

- AaB har oprustet lige som os før sæsonen, og det er virkelig stærkt, at vi kan slå dem så stort og være så dominerende i kampen. Det er helt sindssygt at starte på den måde, siger hun om den næsten uvirkeligt gode start på sæsonen.

Det er sjældent at se en oprykker vinde premierekampen i så overbevisende stil, men HB Køges kvinder rider på en bølge af succes efter den stærke kvalifikation, et nyt kæmpesponsorat fra Spar Nord og tilgang af en række stærke spillere.

- Kan stadig udvikle os Hun fremhæver, at holdet fungerer godt på banen, selv om man med mange nye spillere kunne forvente udfordringer med at "finde" hinanden på banen i starten.

- Vi lærer hurtigt hinanden at kende. De fem kampe i kvalifikationen har givet meget, men jeg mener helt klart, at vi stadig kan udvikle os. Vi skal stadig se på, hvad ikke fungerer så godt endnu - for eksempel hvornår lægger vi vores pres, og hvornår vi veksler mellem lavt og højt pres, siger hun.

- Det er helt klart en test for os i forhold til, hvordan vi ligger rent styrkemæssigt i ligaen. Vi har stor respekt for modstanderne, som er et af de stærkste hold i rækken, men det er vigtigt, at vi også tager den selvtillid med, som vi har bygget op. Jeg tror på, at vi kan følge med og har muligheder i kampen - hvis vi vil det nok, siger HB Køge-anføreren.