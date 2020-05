HB Køge-spillerne har taget fat på træningen igen efter coronapausen og forbereder sig nu på 13 kampe fordelt på to måneder.

Artiklen: HB Køge kan se frem til to travle måneder

Kampprogrammet for den resterende del af sæsonen i NordicBet Ligaen er blevet fastlagt, efter coronakrisen har sendt spillerne på pause siden marts.

HB Køge, der spillede sin seneste kamp 6. marts, lægger ud med en hjemmekamp mod Hvidovre lørdag 30. maj, og herefter følger yderligere 12 kampe fordelt over to meget fodboldtravle måneder. Det er i første omgang kun de to første kampe, der er endeligt fastlagt. De øvrige kampe programsættes først endeligt senere. I hver spillerunde vil der blive udvalgt op til tre tv-kampe, der alle vil kunne ses enten Viaplay eller TV3 Sport.