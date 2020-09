Gruppen består af de fire piger: Damla Balikci, Caroline Bitz, Lærke Knak og Kristina Furbo, der ikke selv havde fodboldverdenen tæt inde på livet før de fik stillet opgaven med Brøndby IF-casen.

Gymnasieelever i finale for ide om fodboldskole i Elefenbenskysten

Ugeavisen Køge - 07. september 2020 kl. 09:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fodboldklubben, Brøndby IF, får stor opmærksomhed som årets case-virksomhed, når eleverne fra regionens handelsgymnasier (hhx) fremlægger de mest innovative idéer og forretningsplaner for et virtuelt dommerpanel. Det er første år dysten foregår online, og det stiller lidt yderligere krav til eleverne.

- Eleverne skal i år fremlægge uden et fysisk publikum, og udover at teknikken kan udfordre os alle lidt mere, så er det også en anderledes oplevelse at fremlægge for et virtuelt dommerpanel. Men det træner os alle i at være omstillingsparate, fortæller Anders Kaarsholm, der dagligt underviser eleverne i faget erhvervscase med fokus på afsætning og virksomhedsøkonomi.

Fire elever fra 3.d på Køge Handelsgymnasium er udpeget til at gå videre i kampen om at blive regionens dygtigste inden for faget erhvervscase - med fodboldverdenen i fokus. Vinderne går videre til DM-finalen den 29. september.

Anders Kaarsholm fortsætter:

- De fire elever har sammen udviklet en super god idé til en langsigtet produktudviklingsplan for Brøndy IF, og de er udvalgt til de regionale mesterskaber på grund af deres meget præcise arbejde.

Gruppen består af de fire piger: Damla Balikci, Caroline Bitz, Lærke Knak og Kristina Furbo, der ikke selv havde fodboldverdenen tæt inde på livet før de fik stillet opgaven med Brøndby IF-casen.

- Vi startede med opgaven på andet år, hvor vi fik den som en 48-timers erhvervscase. En af grundværdierne i Brøndby IF er fællesskabet, som vi derfor også har medtænkt i vores produktudvikling. Vores idé går ud på, at Brøndby IF skal lave et fodboldakademi samt en skole i Elfenbenskysten. Her kan børn med fodboldpotentiale få mulighed for at udvikle deres fodbold evner og samtidig få en uddannelse. Det vil give flere dygtige fodboldspillere til klubben, og samtidig styrke fodboldklubbens fællesskabs image ved at de gør noget for at hjælpe andre med en uddannelse og fremtid, fortæller de fire glade piger, der går på IBS-studieretningen.

Gruppen har her på uddannelses tredje år arbejdet videre med budget og markedsføring, og foreslår den tidligere landsholdsspiller fra Elfenbenskysten, Didier Drogba, som ambassadør for skolen og fodboldakademiet.

- Han arbejder i dag som formand for fodboldforbundet, og er bredt kendt i fodboldverdenen fra hans fortid som spiller for den engelske storklub Chelsea FC og flere kåringer som Årets Spiller i Afrika. Desuden stammer han selv fra Elfenbenskysten, og har derfor godt kendskab til kulturen dernede, fortsætter de fire piger.

De har desuden udarbejdet forslag til markedsføring via salg af merchandise, hvor fodboldtrøjer til børn og voksne påtrykkes fotos samt historie om fodboldakademiet og skolen i Elfenbenskysten - for at sprede den gode historie.