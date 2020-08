Grill selv maden ved bordet på ny restaurant

Og emhætterne sender også deres eget klare signal om, at det er en restaurant lidt ud over det sædvanlige, der er åbnet i de lokaler, hvor Slagter Stig tidligere holdt til.

Restaurant Kulhuset inddrager nemlig gæsterne i madlavningen, da grundideen er, at man selv kan grille sine retter på de specialdesignede borde. Hvert bord er således udstyret med en fordybning i midten.

Her bliver kullene placeret, og med en rist over kan man gå direkte i gang med at grille sin mad, når man har sat sig ved bordet. Konceptet er ikke udbredt i Danmark - endnu - men findes blandt andet mange steder i Tyskland.