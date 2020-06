Gratis mad vakte lykke

Beboerne på plejehjemmet Møllebo og bostedet Lyngtofen fik mandag ekstra god mad, da restauratør Thomas Hansen og hans personale fra Theilgaards serverede et gratis måltid for dem.

Der var lavet ialt mad til 75 personer og beboerne fik en jordskokkesuppe til forret, et farsbrød med bagt kartoffel og syltede grøntsager til hovedret og endelig en portion koldskål til dessert. Formålet var dels at gøre en god gerning, dels at undgå madspild efter Theilgaards nedlukning under coronakrisen.