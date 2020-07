Stenen er blevet anbragt på et tærskeværksunderstel og klar til at blive trukket til sin blivende plads på trekanten ved Ølbyvej. Foto: Højelse Sognearkiv

Glimt fra historien: Genforeningsstenen i Lille Skensved

I anledning af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark, hvor Kong Christian den 10. red over grænsen ved Christiansfeld d. 10. juli 1920 blev der holdt en genforeningsfest på afholdshotellet i Ll. Skensved. I dagens anledning var der lavet et sanghefte med en sang til Kongen, Mel: Danmark dejligst vang og vænge og en sang til Dannebrog, Mel: Vift stolt på Kodans bølge.