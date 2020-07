For tredje år i træk er Torben Lendager & The Roosters klar til at vælte havnescenen. Foto: Poul-Jørgen Larsen

Genhør med Lendager og »hanerne« på havnen

Sidste år leverede de et brag af en koncert, og på lørdag den 25. juli klokken 14.00 kan du glæde dig til et genhør med de festlige melodier fra Torben Lendager & Roosters på Havnen.

I dag har Torben Lendager et fast samarbejde med Roosters, som i mange år har spillet et utal af koncerter over hele landet, og er garant for det musikalske lydtæppe med deres store musikalitet og flotte vocalarbejde.