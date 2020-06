Gule Hal genåbner for skaterne 8. juni. Foto: Emiliano Meucci

Send til din ven. X Artiklen: Genåbning på hjul i Gule Hal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genåbning på hjul i Gule Hal

Ugeavisen Køge - 02. juni 2020 kl. 18:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Ungdomsskole/Tapperiets indendørs skate-anlæg i Gule Hal blev lukket ned i forbindelse med lockdown i marts, og Køge og omegns mange skatere har således i flere måneder stået uden deres foretrukkende spot. Nu kan de mange brugere på hjul se frem til genåbning af skate-hallen, da Tapperiet åbner for anlægget i forbindelse med Danmarks overgang til fase 3 i Corona-genåbningsstrategien på mandag 8. juni.

Genåbningen og driften af hallen over sommeren kommer til at foregå på anden måde end brugerne hidtil har været vant til, på grund af myndighedernes regler og retningslinjer der kommer til at gælde for åbningen. Tapperiet har dog også valgt at holde hallen åbent i alle sommermånederne, hvor der tidligere ellers har været delvist sommerlukket.

- Der har været stille i hallen rigtig længe - alt for længe, fortæller Jon Pejtersen fra Tapperiet.

- Nu glæder vi os så til at kunne genåbne den 8. juni og til at lyden af hjul og boards igen fylder hallen, og vi ved at der er rigtig mange af vores faste brugere der også glæder sig til netop det, siger han.

- Vejret har jo været godt og det har holdt tørt i en stor del af nedlukningsperioden, hvilket har muliggjort udendørs-skate, problemet er bare at der ikke er mange skate-muligheder udover Gule Hal, i Køge og omegn. Ligeledes har vi skullet holde lukket og arbejde hjemme, og det har derfor ikke været muligt for os at tilbyde et aktivitetsalternativ til skaterne. Vi er derfor helt sikre på at vi igen vil få mange brugere i hallen når vi åbner, og at de er sultne efter at give den gas på ramperne, fortsætter Jon Pejtersen.

Bestyrelsesformand for Køge Ungdomsskole, Kirsten Larsen, supplerer: - Aktiviteten og miljøet omkring skate i Gule Hal er vigtig for os, og et af omdrejningspunkterne i bestyrelsesarbejdet i Ungdomsskolen. Vi ved at der er en fed energi i skate-aktiviteten og et stort potentiale for mange unge i miljøet. Nedlukningen af hallen har været trist, men selvfølgelig en nødvendighed, men nu glæder jeg mig derfor særligt over at vi igen kan åbne hallen og begynde at se fremad.

Jon Pejtersen forsikrer, at man følger alle myndighedernes krav og retningslinjer i forbindelse med genåbningen, og dette betyder at det vil være en lidt anderledes åbning, som brugerne vil møde ind til.