Efter 30 år i Herfølge Fysioterapi overdrager Linda Carlsen til Morten Kronborg, Fysio K.

Fysio K overtager Herfølge Fysioterapi

Ugeavisen Køge - 28. maj 2020 kl. 08:21 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag den 1. juni bliver en ganske særlig dag for Linda Carlsen: Efter 30 år i klinikken overlader hun Herfølge Fysioterapi til indehaver af Fysio K, Morten Kronborg - beslutningen har været et par år undervejs, fortæller hun.

- Jeg er kommet lidt op i årene og der er kommet mere og mere administration. Hvis jeg skal prøve noget andet, er det nu og jeg vil bruge min anden uddannelse som cand.scient.soc. og lave projekter for pårørende i sundhedssektoren, fortæller Linda Carlsen, som de senere år har været nødt til at bruge en del af sin fritid på det administrative.

De mange praktiske gøremål under coronakrisen har gjort, at beslutningen og dens konsekvenser endnu ikke rigtig har bundfældet sig. Men hun er forberedt på, at et vist vemod vil ramme hende.

- Jeg kommer til at savne mine kunder og selve det fysioterapeutiske arbejde. Det er ikke et fag, der står i stampe. Vi prøver hele tiden at blive dygtigere og efteruddanner os. Jeg har jo været her det meste af mit arbejdsliv og jeg vil savne den menneskelige kontakt, der er så stor en del af vores arbejde, pointerer hun.

I trygge hænder

Morten kronborg forstår godt, at administrationen kan være en stor byrde i en lille klinik. En større klinik som Fysio K har det privilegium at have administrative medarbejdere, der klarer de arbejdsopgaver. Med en større stab følger desuden en større grad af specialisering - Linda Carlsen har blandt andet såkaldte G:L:A:D hold, hvor der arbejdes systematisk med hofte, knæ og ryg. De patienter kan roligt regne med at være i kompetente og trygge hænder efter ejerskiftet, forsikrer Morten Kronborg.

- Vi er 10 fysioterapeuter med mange forskellige specialer, heriblandt har tre kolleger med netop dét speciale. Så der er muligheder for alle og ingen bliver ladt i stikken - det vil jeg gerne understrege. Der bliver flere muligheder for at komme på hold og vi laver hjemmefysioterapi for de patienter, der ikke kan fragte sig selv, lover han.

Tid til relation

Overgangen til en ny ejer og nye behandlere kan for nogle måske være udfordrende. Gennem årene opbygger patient og behandler en fortrolig og indbyrdes forståelse, som ikke bare kan erstattes fra den ene dag til den næste. Morten Kronborg overtog for 13 år siden sin klinik og har derfor erfaring med at sørge for en god og tryg overgang for klienterne.

- Som fysioterapeuter er vi privilegerede, for vi har tid. Tid sammen med patienterne. Tid til at opbygge en relation. Selvom vi er en stor klinik er nærhed og tryghed for kunderne stadig et af de vigtigste elementer. Det vil være sådan, at nogle ting vil vi gøre på samme måde som Linda og nogle ting gør vi anderledes. Da jeg overtog Fysio K skulle nogle af klienterne lige vænne sig til mere træning, men i dag kan de slet ikke forestille sig andet og de vil ikke undvære det. Mange har stor glæde af at træne på vores hold sammen med andre patienter med de samme skavanker. Det giver muligheder for at udveksle erfaringer og give hinanden gode råd, siger Morten Kronborg.

- Ja - og så bliver man glad af det. Jeg har haft hold, der arrangerede fælles kaffebord bagefter og bliver ved med at ses, tilføjer Linda Carlsen.

Der er afskedsreception hos Herfølge fysioterapi fredag den 12. juni klokken 13 til 17.