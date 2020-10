Foredrag om det amerikanske valg

Sidst vandt Donald Trump til manges overraskelse det amerikanske valg. Kan han gøre det igen? Selv om vi også oplever uro og ballade i dansk politik, så kommer det næppe nogensinde til at overgå, hvad der sker i USA i disse år. Er det reality-tv eller seriøs politik?

- For mange danskere kan det være svært at forstå, hvordan Trump kan få så stor opbakning blandt vælgere og ikke mindst føre politik på den måde. Hvis du gerne vil have en dybere forståelse af, hvad der sker blandt Trumps og Bidens vælgerne op til valget i USA, så kom med LOF Køge til foredrags- og debataften med USA-analytiker Mads Fuglede, lyder tilbuddet fra LOF Køge.