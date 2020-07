Dansk Flygtningehjælp sponsorerede entré- billetter for at ialt 32 voksne og 34 børn, som havde en pragtfuld dag i Zoologisk Have i København.

Flygtninge fik en herlig dag i zoo

Ugeavisen Køge - 24. juli 2020 kl. 09:35 Af Henrik Førby jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flygtningevenner i Borup modtog gaven med stor taknemmelighed, da Dansk Flygtningehjælp søndag den 12. juli sponsorerede entré- billetter for at ialt 32 voksne og 34 børn/babyer til Zoologisk Have i København.

- Vi havde en pragtfuld dag, hvor en lille gruppe frivillige rejste med små- børns-familierne fra henholdsvis Borup og Køge, for at assistere med rejsekort, bus/togskift og hjælp med at holde styr på de mange små, specielt til de familier, der kun havde én voksen og flere børn med, fortæller flygtningevennerne.

- DSB overraskede os med, allerede i højttaleren i Borup at annoncere, at en hel vogn var reserveret til os i toget, og det gjorde selvfølgelig rejsen herfra meget mere overskuelig.

Vi havde aftalt at mødes udenfor Zoo senest klokken 10. Der var dog så stor spredning over ankomst-tidspunkterne, at vi blev nødt til at gå ind i flere hold, så vi nåede desværre ikke at få taget et fællesfoto, med alle deltagere samlet, Solveig Nyenstad på vegne af flygtningevennerne.

Dagen var en stor succes. Alle havde madpakker med og fandt sammen i små grupper, hvor man spiste sammen. Både børn og voksne nød at få små snakke om dyrene. Der blev knyttet nye venskaber og der var gensynsglæde overalt, hvor deltagerne mødte "gamle" venner fra de første år i Danmark. Nogle af deltagerne har boet i Danmark siden 2014, andre kun i få år, men overalt var der store smil, snak og leg hele dagen. Det lille trick med at skive mobilnummer til en frivillig på de mindre børns underarm virkede som altid formidabelt, så de, der blev væk, blev hurtigt genforenet med familien.

- En stor oplevelse for os alle. Tak fordi Dansk Flygtningehjælp gav os muligheden, skriver Solveig Nyenstad på vegne af flygtningevennerne, slutter Nyenstad.