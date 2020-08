Flot resultat for Kræftens Bekæmpelse i Køge

- Det gik over al forventning, selv om mange ikke var hjemme i det gode vejr, fortæller lokalformand Guri Bøtting med et smil efter optællingen var gennemført i Danske Bank i Køge.

Kræftens Bekæmpelse i Køge havde 208 indsamlere på gaden mod normalt 300, og derfor er resultatet også lidt mindre end normalt. Man nåede lige at runde 400.000 kroner sidste år, hvilket er lokal rekord for indsamlingen.

- Vi prøvede at dække ruterne så godt ind som muligt i år, og der var også nogle, der tog sig af to ruter, så vi er rigtig glade for resultatet og meget taknemmelige for indsatsen og opbakningen til indsamlingen, siger Guri Bøtting.