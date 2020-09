Flot hæder til Sparekassen Kronjylland

Se billedserie Medarbejderne i Sparekassen Kronjylland i Køge kunne juble over titlen som årets bedste arbejdsplads i hele Europa.

Ugeavisen Køge - 24. september 2020 kl. 10:57 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En mystisk kasse landede med posten hos Sparekassen Kronjylland i Køge forleden med nøjagtige instruktioner om tidspunkt for åbningen. Indholdet viste sig at være tre flasker champagne og en kæmpe bunke guldkarameller som bevis for den flotte pris, som Sparekassen Kronjylland netop har vundet.

Sparekassen er således blevet kåret til Europas bedste arbejdsplads i kategorien for virksomheder med over 500 medarbejdere. Det er analysevirksomheden Great Place to Work, der står bag kåringen, og det er første gang siden 2011, at en dansk virksomhed vinder prisen - og tilsvarende "tillykke"-kasser blev sendt ud til alle afdelinger, for at medarbejderne kunne være med til at fejre æren.

Ingen aktionærer

Sparekassen Kronjylland er Danmarks største sparekasse med 50 afdelinger fordelt udover en stor del af landet. Og netop det at være en rigtig sparekasse er ifølge administrerende direktør Klaus Skjødt en væsentlig årsag til resultat.

- Som garantsparekasse er vi en selvejende institution. Det betyder, at vi ikke har nogen aktionærer, der skal have et udbytte. I Sparekassen kan vi i stedet tænke langsigtet, og vores vigtigste målsætninger er derfor kunde- og medarbejdertilfredshed, da de er forudsætningen for en langsigtet positiv udvikling, forklarer han.

Den vurdering er pengeinstituttets afdelingsdirektør i Køge, Niklas Præstegaard, helt enig i.

- Vi er en del af en sektor med store krav til tempo og effektivitet, og hvor der er stærkt fokus på afkast til aktionærer mange steder. Der har vi som selvejende institution en fordel. Mange medarbejdere har her fundet et åndehul i en sektor, hvor der generelt er højt pres. Det giver tilfredshed blandt medarbejderne, fordi de kender alternativerne i branchen, siger afdelingsdirektøren, der også mener, at man ville være væsentligt færre end de 17 medarbejdere, der er ansat i Køge, hvis man var aktionærejet.

- De gode rammer foprpligter også. Der skal stadig leveres resultater, men jeg tror også på, at der er en stærk sammenhæng mellem glade medarbejdere og tilfredse kunder, siger han.

Skaber stolthed

Niklas Præstegaard lægger ikke skjul på, at prisen fra Great Place to Work skaber stolthed i Køgeafdelingen på Bag Haverne.

- Det er vi selvsagt voldsomt stolte af, og det bekræfter endnu en gang, at man sagtens kan drive en god og sund forretning, samtidig med at de ansatte stortrives, siger han.

Afdelingsdirektøren fremhæver også flere tiltag, der er med til at gøre Sparekassen Kronjylland til en lidt speciel virksomhed. Sparekassen, der er Danmarks 8. største pengeinstitut, fejrede for eksempel 190-års fødselsdag sidste år ved at lukke sine afdelinger ned hele dagen og i stedet bruge dagen på velgørende arbejde.

- Det var også med til at skabe stolthed hos medarbejderne. når man sidder i en hardcore finansverden og får lov til at bruge en dag på at gøre noget, der giver værdi for lokalsamfundet, siger Niklas Præstegaard.

I Køge brugte medarbejderne blandt andet tiden på at sy luciakjoler til Køge Handels Luciaoptog og på at male trækasser som julegaver til det store juletræ på Torvet.

Et andet nyt tiltag i banken er 'Festlig fredag', som fandt sted for et par uger siden, og ser ud til at kunne blive en tradition nogle gange om året.

- Her mødte medarbejderne op i lidt festligt, spraglet tøj til en festlig dag. Det er med til at gøre lidt op med det støvede image, som banker har, og jeg kan godt lide at være med til at udfordre tingene lidt på en positiv måde i en sektor, der er lidt gammeldags, siger Niklas Præstegaard.