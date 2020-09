Flere har sikret sig en bid af minibyen

Familien Funch er blandt de nye skødeejere til et hus i minibyen.

Ugeavisen Køge - 03. september 2020 kl. 18:36 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kjøge Mini-By rummer efterhånden over 650 huse i form af miniversioner af husene i Køge anno 1865, og mange af disse huse er for længst blevet "solgt" til nye ejere - for eksempel til de nuværende beboere i de originale huse i bymidten.

På 30 år har man solgt skøder for lidt over en million kroner, hvilket er med til at finansiere driften af minibyen, og i en coronatid, der har ramt besøgstallet hårdt, har salget af skøder været en god økonomisk hjælp, fortæller Claus Philipsen, der er formand for miniby-lauget, her i slutningen af en sæson, hvor besøgstallet er mere end halveret i forhold til sidste år. Der har således været omkring 8000 færre besøgende i minibyen i år i forhold til sidste år.

- Coronaen har ramt os lidt, for vi har både færre besøgende og færre frivillige i år, men vi har solgt en del skøder hen over sommeren, og det kompenserer i nogen grad for de manglende entreindtægter, fortæller Claus Philipsen.

Flere muligheder Nogle af de seneste til at sikre sig en lille bid af minibyen er familien Funch, der har købt skødet til Laugshusgade 4, da de selv bor i det tilsvarende hus i Køge, så nu kan Louise, Jens, Yasmin og Monique Funch altså tage i minibyen og se deres eget hus i miniformat, som det så ud i 1865.

Claus Philipsen forklarer, at der er flere måder at støtte Kjøge Mini-By økonomisk. Udover at købe et skøde til et af husene, så er der for eksempel også mulighed for at blive "skibsreder" med en skibsanpart i minibyens lille handelsflåde med fire skibe, og der er også mulighed for køb af en murstensplakette til 2500 kroner, som sættes op i stedets besøgscenter.

- Og næste år er vi klar til at opsætte møllen på Stormøllevej, og i den forbindelse bliver etableret et møllelaug, som man også vil få mulighed for at blive en del af, fortæller Claus Philipsen.